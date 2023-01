La polizia recupera una pistola in un borsello a Chiaia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnain un: l’ha trovata la, a Napoli, su segnalazione di un cittadino. Are l’arma sono stati stamani gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, intervenuti in via Arco Mirelli angolo corso Vittorio Emanuele su indicazione della centrale operativa per la segnalazione di uncon dentro una. Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da un uomo che ha consegnato loro ilche aveva trovato a terra con all’interno una“BBM” cal.8 con canna modificata e 6 cartucce cal. 6.35. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

La polizia recupera pistola in un borsello a Chiaia - Campania Un uomo di 36 anni è stato recuperato nella tarda serata di ieri nel lago, in viale Geno, in gravissime condizioni. E' purtroppo morto poche ore dopo il trasporto all'ospedale Sant'Anna. Dopo la segna ...Una pistola in un borsello: l'ha trovata la Polizia a Chiaia, a Napoli, su segnalazione di un cittadino. (ANSA) ...