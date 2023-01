La notizia tanto attesa

(Di giovedì 12 gennaio 2023) – la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #pd #primarie #congresso #letta #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA NAZIONE

"Ladella morte di Jeff Beck, uno tra i più grandi chitarristi sulla faccia della terra, mi ... Gli dobbiamo. Umile, di poche parole, generoso col suo pubblico, ha fatto avvicinare tanti ...Nei giorni scorsi sul web è circolata unache ha allarmato i fan dei Me contro Te. Qualcuno, infatti, ha insinuato che Luì e Sofì si ... dal web è approdato in tv e al cinema, condi ... Quei miracoli di Antonella Una Fondazione in suo nome Arrivano novità importanti da Milanello per i tifosi rossoneri e per Pioli. Recuperato un calciatore che potrebbe subito essere titolare ...Leo Messi e Gerard Piqué i più bersagliati, ma non solo. Fa rumore sulla stampa spagnola la pubblicazione delle chat Whatsapp fra i ...