La noce moscata ha effetti allucinogeni? cosa sappiamo sulla “droga” di Amici 2022

(Di giovedì 12 gennaio 2023) In pochi sanno che laha degli, simili a quelli dell’LSD e in grado di causare deliri e vaneggiamenti. La popolare spezia – il cui nome botanico è Myristica fragrans – è conosciuta soprattutto per l’uso culinario, sia per la preparazione di dolci che come aggiunta ai ripieni di tortellini, ravioli e cannelloni. In passato però la, in quantità elevate, è stata usata anche come metodo abortivo. In queste ore, laè in trending topic su Twitter, tutto merito degli allievi di Maria De Filippi. Secondo i rumors alcuni ragazzi di22 avrebbero usato la spezia per sballarsi durante la notte di Capodanno. Chiariamo che glisi ...

ilmessaggero.it

E ha 'spaccato' davvero, considerando che è uscita in seguito a una punizione (il rumor è '', fate vobis). Eliminazione in modalità: entro spacco esco ciao La Mancini è uscita perdendo ...Su Twitter circolano però diverse voci e teorie, tra cui anche quella che gli allievi abbiamo usato laridotta in granelli per fumarla in una sigaretta o addirittura sniffarla. Le ... Amici 22 e l'ipotesi della noce moscata sniffata dagli allievi, perché la spezia può essere pericolosa: gli ef We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Continuano ad avanzare ipotesi sulla notte di Capodanno nella Scuola di Maria De Filippi e la sorella di Nicolò tenta di fermare le teorie ...