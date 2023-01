“La mia faccia di m***” La cantante italiana si mostra senza trucco | il video-sfogo

alfemminile.com

'Li denuncio tutti per ladignità, per quella dei miei colleghi e perché è stato oltrepassato ... Quattro o cinque pallini contro di me, mirando in. Infatti mi hanno colpito allo zigomo. Sono ...'Ricordo che venire a Hollywood per me era un sogno che si realizzava finché non sono arrivata davvero! Perché guardate la. Quando sono arrivata mi hanno detto 'sei una minoranza' e io ... social media e salute (mentale) che succede se li disattiviamo Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Milano, 10 gen. Non sarà stato un vero faccia a faccia, come ha subito messo in chiaro il candidato di centrosinistra e M5s, ma quello andato in scena al Palazzo delle Stelline… Leggi ...