La lettera amara di una supplente | “Mando decine di cv al giorno | ma nessuna scuola mi ha più chiamata Sono tornata a vivere con i miei genitori”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La condizione dei precari, in particolare degli insegnanti, è sempre più complicata. Bisogna fare i conti con una condizione socio-economica via via più difficile tra stipendi in ritardi e bollette da pagare. A Fanpage.it è giunta unadi unadi 35 anni che fa riflettere. L'articolo .