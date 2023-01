La legge Cartabia colpisce ancora | sequestrati e picchiati dai boss | ma non querelano Chiesta la revoca della misura cautelare per i mafiosi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Sono statidagli uomini di Cosa nostra. Il motivo? Avevano rapinato un negozio senza l’autorizzazione del capomafia. Comprensibile, dunque, che le vittime di questo pestaggio non abbiano alcuna intenzione di querelare iche li hanno giàuna volta. E i pm non hanno altra scelta che chiedere laper tre uomini di Cosa nostra. L’ennesima storia legata agli effetti nefastiriformagiustizia firmata da Martarischia di regalare l’impunità a tredi rango. Almeno per quello che riguarda un pestaggio in piena regola, compiuto secondo le più feroci regolemafia. Anche in ...

