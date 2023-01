La guerra interna alla Chiesa continuerà anche dopo Ratzinger | la posta in gioco è il conclave

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ora che Benedetto XVI è tumulato nelle Grotte vaticane si chiude un’epoca di confusione e ambiguità. E non è un caso che solo adesso Francesco abbia ricevuto per un incontro mons. Gaenswein, ponendo finepunizione del suo “esilio”. Sì, è stata una stagione di confusione e ambiguità perché in tutta la storia dellacattolica un “papa emerito” non è mai esistito. Chi rassegnava le dimissioni o era costretto a ritirarsi conservava al massimo il titolo di cardinale (ma nemmeno sempre). In ogni caso spariva totalmente dscena pubblica. L’idea di concedersi la qualifica di pontefice emerito e mantenere l’abito bianco papale è stata un’invenzione di, probabilmente incoraggiato dal suo segretario Gaenswein che già era contrario alle dimissioni. Meglio sarebbe stato – e più coerente con l’umiltà e la ...

