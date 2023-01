La Geo Barents ad Ancona con 73 migranti  

(Di giovedì 12 gennaio 2023) AGI - I primi a scendere dalla nave sono stati i minori non accompagnati poi le persone più fragili. La Geodi Medici Senza Frontiere è arrivata questa mattina adcon 73a bordo. Alla soddisfazione per l'andamento delle operazioni di sbarco da parte delle autorità italiane (“Una gestione ben pianificata”) fa da contraltare la voce critica della ong. “Ci vogliono tenere lontani, ipotevano sbarcare nel sud Italia e poi essere trasferiti qui con i pullman”. Per l'organizzazione non governativa “andava scelto il porto più vicino, non è stato rispettato il diritto internazionale”. Iportano sul corpo, riferisce ancora Msf, i segni delle torture subite in Libia. Le operazioni di sbarco sono iniziate intorno alle 9.15 di questa mattina. E a toccare terra per ...

È evidente come il governo italiano nell'assegnare il porto di Ancona alle due navi da soccorso e Ocean Viking volesse esporre l'equipaggio, gli armatori ed i naufraghi al pubblico ludibrio. Nelle stanze al calduccio del ministero degli interni chissà con quale sadico divertimento si ...La, di Msf, è entrata nel porto di Ancona e ha attraccato alla banchina 22. Stanno sbarcando i primi migranti dei 73 che si trovano a bordo, salvati al largo della Libia nei giorni scorsi. Le ... Migranti, Geo Barents al porto di Ancona: sbarco in corso Geo Barents arrivata ad Ancona, soccorritrice: "vorremmo non essere necessari" Come accaduto per i 12 minori sbarcati dalla Ocean Viking lunedì, anche gli ulteriori 18 minori della Geo Barents sono stati accolti presso il centro allestito all'ex Hotel Massi. In tutto, come stabi ...