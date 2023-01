La Francia multa TikTok per 5 milioni di euro. "Ha violato la privacy degli utenti"

(Di giovedì 12 gennaio 2023)dovrà pagare 5diper averladei suoi: la sanzione arriva dall’autorità francese per la protezione dei dati personali (Cnil). In una dichiarazione ufficiale l’ente spiega i dettagli dell’accusa: «Glidi.com non possono rifiutare i cookie con la stessa facilità con cui li accettano e non sono informati in modo sufficientemente preciso sulle finalità dei diversi cookie». L’irregolarità riguarderebbe dunque il sito web del social network e non l’app utilizzabile dal cellulare. Lafrancese arriva in un momento delicato per l’azienda: pochi giorni fa alcuni commissaripei hanno fatto arrivare al Ceo diun ammonimento e un invito a ...

Agenzia Nova

In quanto alla, non è la prima volta che la Cnil interviene sulla questione del rispetto delle regole sui cookie : pochi giorni fa era toccato ad Apple per unadi ben 8 milioni di euro .Inla Commissione nazionale per l'informatica e la libertà (Cnil) ha sanzionato il social network TiktTok con unada 5 milioni di euro per delle mancanze riscontrate nell'ottenimento del ... La Francia multa Tik Tok per 5 milioni di euro In Francia la Commissione nazionale per l'informatica e la libertà (Cnil) ha sanzionato il social network TiktTok con una multa da 5 ...Quando un errore alla guida può diventare disastroso per le nostre tasche: attenzione a premere troppo il piede ...