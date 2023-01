La fotografia può riparare i ricordi violenti della nostra storia

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 12 gennaio 2023), video, installazioni digitali e impegno politico. Nella sua trentennale carriera di artista, Carrie Mae Weems ha esplorato i più svariati linguaggi dell’arte per raccontare i rapporti familiari, le questioni legate al sessismo e all’identità culturale. Da donna afroamericana, ha puntato l’obiettivosua macchina fotografica sulla quotidianità per mostrare «l’evidenza delle cose non viste», come recita il titolo di una delle sue ultime mostre. Nel 1989, trasformò la sua cucina nel suo set. Attorno a un tavolo di legno illuminato da un lampadario, ogni giorno Weems cambiava ruolo mentre altre figure si univano a lei nella stanza. Il risultato è la serie The Kitchen Table, l’opera fotografica in bianco e nero che l’ha consacrata tra i più influenti artisti americani contemporanei. Oggi, alla soglia dei 70 anni, Weems è ormai un punto di ...