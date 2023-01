La forza delle rose di Napoli e Juventus | come Spalletti e Allegri possono incidere sulla gara con i cambi

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’attesa è alle stelle per il big match di venerdì sera che vedrà fronteggiarsi ilcapolista della Serie A e la sua inseguitrice, la. Nonostante il girone d’andata non sia ancora finito, lo scontro diretto può essere già decisivo visti i 7 punti che separano le due squadre: le sorti del campionato potrebbero essere definitivamente riaperte o ancora più indirizzate in direzione azzurra. Laè stata spesso presentataun duello fra due formazioni che hanno ottenuto i loro risultati fin qui in modo contrapposto e con punti diben diversi. Ma c’è un aspetto positivo che le due squadre condividono: si tratta della lunghezza della rosa. Tante sono infatti le partite vinte dalle due compagini grazie ai, cosìgrande è stata la loro ...