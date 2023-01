La Fiorentina batte la Samp 1-0 grazie al gol di Barak

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lavince con il minimo scarto e con il minimo sforzo. Il gol dial 25esimo del primo tempo è tutto quello che serve ai viola per aggiudicarsi il passaggio ai quarti di Coppa Italia. I viola incroceranno il Torino per provare ad arrivare in semifinale. La partita ha visto il suo apice dal gol diin poi. l’ex Verona ha battuto Nikita Contini con una mezza voleé dopo l’imperfetta respinta di Murillo. Fino alla fine del primo tempo laconterà ancora anche due ghiotte occasioni: una con Kouame che manda di poco a lato un bel colpo di testa e la seconda con Jovic che sciupa il raddoppio a pochi metri dalla porta. Il secondo tempo non ha visto grande emozioni, sopratutto per le due squadre molto rimaneggiate. Ladoria riesce a mettere nel tabellino solamente 3 ammonizioni ...