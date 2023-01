La Fata Combinaguai | la recensione | sentimenti | pedagogia e un film pensato per i più piccoli

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lade La: una delle più famose leggende del folklore rivista in unanimato realizzato per il pubblico under 10. Tra avventura, divertimento e diversi spunti decisamente importanti... Una buona animazione, un'interessante narrazione e una concezione generale pensata e studiata per i più. È sempre complicato estrapolare giudizi dacome La, diretto da Caroline Origer, perché ianimati, strutturati per il pubblico under 10, meritano comunque di essere supportati per la loro propensione nobile. Una propensione che avvicina i bambini ai valori sociali, umani e civili, divenendo allo stesso tempo sia divertente intrattenimento che dolcissima. Non ...