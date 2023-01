La dottoressa Cinzia Marzoli nuovo Amministratore Unico della società Capo d’Anzio

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Anzio – Nel corso dell’Assemblea dei SociSpa, tenutasi nella giornata di martedì, è stato nominato ilnella persona, in possesso di una lunga esperienza nel campo delle partecipate e con competenze specifiche in discipline economiche, giuridiche ed aziendali, alla quale la Commissione Straordinaria che amministra la Città di Anzio augura buon lavoro. L’Assemblea dei SociSpa ringrazia l’uscente, dottor Francesco Lombardo, per il lavoro svolto. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. ...