La dottoressa che visita in pazienti a Bakhmut sotto le bombe

Open

Poi, fra i suoi pazienti anche Tatianasi prende cura di un vicino 81enne cieco e sordo."Non me ne vado. Sono nata e cresciuta qui e poi avrei paura di portarmi dietro quest'uomo anziano, non è ..."Una situazione sconfortante", si sfoga laLlioshi Lula , al lavoro in una delle tre ...anche dalla provincia " ci spiega " e non è semplice rimandare indietro a mani vuote un genitore... Udine, dottoressa aggredita in ospedale: «È la terza volta che succede». E lo sfogo dei sanitari diventa virale Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...