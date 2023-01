La cometa verde torna visibile dalla Terra dopo 50mila anni | lasciatemela chiamare Hulk

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il 2 marzo 2022 il telescopio robotizzato Samuel Oschin, parte della Zwicky Transient Facility installata presso l’osservatorio del Monte Palomar, non lontano da San Diego, California, è puntato in direzione della costellazione dell’aquila. Viene osservata una debole traccia, con magnitudine luminosa di diciassettesimo grado, in movimento. Non può essere una stella. La loro distanza è tale da non poterne rilevare il moto. Si ha a che fare con un asteroide. L’oggetto stellare presenta traiettoria in avvicinamento al Sole e la sua luminosità aumenta in modo progressivo. Si comporta come una, quindi è una. Interessante notare che fra i primi a confermare la natura didell’oggetto c’è Ernesto Guido, astronomo dilettante italiano di Castellammare di Stabia. Bravo davvero. Poiché laè il terzo ...