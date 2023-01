La carne rossa per combattere la tristezza del Blue Monday

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il giorno più triste dell’anno, il cosiddetto, quest’anno cade il 16 gennaio. Il terzo lunedì del mese di gennaio, ovvero quando l’euforia delle feste natalizie è ormai svanita e la monotonia della routine torna ad essere protagonista, è il giorno dell’anno in cui, secondo diversi studi, l’umore delle persone raggiunge i livelli più bassi. Il cibo può aiutare a superare questa giornata di. Scegliere gli alimenti giusti aiuta a ritrovare il buonumore. Come riporta l’Ansa, secondo la nutrizionista Elisabetta Bernardi, uno dei cibi che più aiuta a contrastare la depressione daè la. La, in particolare, è ricca di triptofano, amminoacido che stimola la serotonina, ovvero il neurotrasmettitore del ...

Il Salvagente

Sofia Vergara: nientenella sua dieta 'Non fumo né consumoda 13 anni. Mangio molto vario: pollo, pesce, frutti di mare, verdure ma mai, per via del suo alto contenuto ...L' agar agar è un'algada cui si estrae un addensante naturale che permette di preparare ... le spezie, il tè, mentre nel gruppo Yang vi sono i cibi alcalini , ossia uova, sale, pesce,, ecc. La carne rossa fa male... Un bicchiere di vino è consentito... 5 miti ... La star di “Modern Family”, l’attrice Sofia Vergara alias Gloria Delgado, si mantiene in forma all’età di 50 anni dopo aver superato anche una brutta malattia. Ecco come si mantiene così in forma e la ...Contrastare la malinconia a tavola nel giorno più triste dell'anno, il cosiddetto blue monday, che quest'anno cade il 16 gennaio. (ANSA) ...