La camorra e il pizzo sulle buste di plastica | il business dell’Alleanza di Secondigliano | due fratelli arrestati

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCommercianti del centro storico di Napoli costretti a comprare ledidalla. E’ quanto emerso in una inchiesta condotta dalla Squadra Mobile di Napoli e dagli agenti del Commissariato Vicaria e coordinata dalla procura partenopea che ha portato nelle scorse ore all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Napoli, nei confronti di dueritenuti – secondo la ricostruzione investigativa – contigui al clan Contini. Si tratta di Francesco Pio De Luca e Fabio De Luca, entrambi 22enni e ritenuti gravemente indiziati di tentata estorsione e porto abusivo di arma da fuoco aggravati dal metodo mafioso. L’attività di indagine ha avuto inizio nel dicembre 2021 in seguito alla denuncia di un commerciante e ha consento ...

