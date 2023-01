La Camera ha approvato il Dl aiuti quater | ecco tutti i provvedimenti

Adnkronos

ROMA - Dall'Aula dellavia libera definitivo al decreto Aiuti quater. I voti favorevoli sono stati 164, quelli ... Il ddl di conversione era stato giàdal Senato e diventa così legge. - ...Governo Meloni, lahacon 164 voti favorevoli, 127 contrari e 3 astenuti il Dl aiuti quater , nel testo identico a quello licenziato dal Senato. Il provvedimento stanzia circa nove miliardi in favore di ... Dl aiuti, Camera approva decreto. Protesta M5S in Aula ROMA (ITALPRESS) – Dall’Aula della Camera via libera definitivo al decreto Aiuti quater. I voti favorevoli sono stati 164, quelli ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato il dl Aiuti Quater con 164 sì. I voti contrari sono stati 127, 3 gli astenuti.