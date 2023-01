La battaglia di Soledar | momento cruciale della guerra | per Mosca e Kiev Ribadito appoggio Italia

Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina è arrivata al suo 323° giorno e l'attenzione è concentrata sulla battaglia di Soledar, la cittadina mineraria nel Donetsk, Donbass, regione orientale del Paese, che la Russia tenta di conquistare pienamente, in uno scontro durissimo e sanguinoso. Oltre 500 civili, di cui 15 bambini, rimangono intrappolati tra le prime linee russe e ucraine. Una città rasa al suolo, dove rimangono intrappolati poche centinaia di civili e soldati russi e ucraini continuano a uccidersi. Erdogan annuncia telefonate a Putin e Zelensky per apertura corridoi umanitari.