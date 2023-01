L’11 gennaio al via gli ottavi di Coppa Italia Nella stessa giornata spazio a dieci recuperi di campionato

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Sarà un mercoledì importante quello che vivrà la Serie D il prossimo 11alle 14.30 condi: sei partite della 18^del Girone A, due del G (16^ e 17^) ed altrettante della 14^dell’I.Lo stesso giorno, sempre alle 14.30, si disputeranno cinque sfide deglidi Finale di. Il turno si concluderà con i posticipi del 18 e 25e 1 Febbraio. Come da regolamento le partite sono di sola andata, il percorso della competizione si sviluppa seguendo lo schema del tabellone principale. In caso di parità al termine dei 90’ saranno i rigori a decidere la squadra qualificata al turno successivo. Variazioni di orarioAlle 14.00 prende il via ...

Virgilio Notizie

Dopo 24 ore di angoscia e aver coinvolto anche la trasmissione Chi'ha visto , nella serata di ieri, mercoledì2023 , Teresa è stata ritrovata . La ragazza non sembra riportare alcun ...'apertura delle prevendite per la nuova data del 9 settembre è prevista per venerdì 13alle ore.00 sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Per tutti coloro che sono in possesso di uno o ... Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 11 gennaio: dominio Coppa Italia, "Mamma ho riperso l'aereo" spiazza tutti