YouTube

i due giorni di ritiro, il governo ha dichiarato di voler accelerare la diffusione delle ... /// PRISTINA - BELGRADO L'Ungheria voterà contro l'adesione delall'Ue, secondo la Serbia. L'...Per sedici anni è stato inviato di guerra (Croazia, Bosnia,, Angola, Sri Lanka, Iraq, Afghanistan, Israele).il 2004 tutte le inchieste che ha realizzato si sono trasformate in libri o in ... Kosovo, dopo 23 anni di missione Nato, perché la pace resta ... Kosovo, dopo 23 anni di missione Nato, perché la pace resta lontana Torna Millennium live con Valentina Petrini [SEGUI] ...Il governo di Pristina ha annunciato l'apertura di un concorso per l'assunzione di nuovi agenti nella polizia del Kosovo, rimasta notevolmente sguarnita in particolare al nord dopo le dimissioni in ma ...