OA Sport

Sinner, inoltre, sarà pure presente al torneo di esibizione "", e questo è un ulteriore segnale che ormai il momento negativo, o almeno quello più negativo, è alle spalle. In una ...L'infortunio all'inguine non sta destando particolare preoccupazione, l'altoatesino si sta allenando a Melbourne ed il 12 gennaio sarà in campo per l'esibizione dela pochi km dal ... Kooyong Classic 2023, Taylor Fritz regola Alexei Popyrin, Murray piega de Minaur Niente Kooyong Classic per Jannik Sinner. L’altoatesino ha deciso di non prendere parte al torneo di esibizione di scena a Melbourne (Australia), preferendo l’allenamento classico in vista dell’inizio ...A Melbourne (Australia) si disputerà nella prossima notte italiana la terza ed ultima giornata del torneo di esibizione Kooyong Classic 2023, evento di preparazione agli Australian Open di tennis, in ...