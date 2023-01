Juventus | il GUP dà l’ok agli avvocati di Ronaldo per visionare gli atti della Procura di Torino

JMania

...avuto il via libera del Giudice per le udienze preliminari per visionare gli atti dell'inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino sui conti della. Carta Ronaldo: la decisione delRonaldo vanta ancora un credito di 19,9 milioni di euro nei confronti della. 'Ilha dato l'ok ai legali di Cristiano Ronaldo per visionare gli atti dell'inchiesta Prisma condotta dalla ... Juventus-Carta Ronaldo, c'è la risposta del gup: cosa succede ora I legali di Cristiano Ronaldo hanno avuto il via libera del Giudice per le udienze preliminari per visionare gli atti dell’inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino sui conti della Juventus. L ...Nuovo tassello nella vicenda che ha investito Ronaldo nell'inchiesta sulla Juventus e la famigerata carta che andrebbe a ricoprire una funzione decisiva nel quadro complessivo delle indagini ...