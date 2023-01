Juventus | i convocati per il Napoli | la scelta su Bremer e Vlahovic

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La lista dei calciatorida Massimiliano Allegri, allenatore della, per il big match contro ilLaha ufficializzato la lista dei calciatori a disposizione di Massimiliano Allegri per lo scontro al vertice della Serie A contro il. Ancora assenti Bonucci, De Sciglio, Cuadrado, Pogba e, mentre recupera– «Szczesny, Pinsoglio, Perin., Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani.Locatelli, McKennie, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

Alle ore 20:45, va in scena al Maradona una delle sfide più importanti della Serie A, Napoli -. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei, restano ...Laha diramato la lista dei calciatoriper la sfida di domani con il Napoli. Comments comments Napoli-Juventus, i convocati di Allegri: c'è Bremer Grande sfida venerdì 13 allo Stadio Maradona di Napoli. La Juve scende in campo contro la squadra di Spalletti capolista. Ecco i convocati di Mister Allegri. I CONVOCATI1 Szczesny3 Bremer5 Locatelli6 ...In vista della sfida di Serie A contro il Napoli, andiamo alla scoperta della lista dei convocati scelta dall'allenatore della Juve Allegri ...