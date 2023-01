Jeremy Renner rischia l’amputazione di una gamba?

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 12 gennaio 2023)di subiredi una, a riportarlo è RadarOnline sollevando nuove preoccupazioni nei confronti dell’attore, star dei film Marvel. Secondo i suoi amici,difficilmente tornerà a camminare come prima e potrebbe essere sottoposto a nuovi interventi chirurgici. Al momento la famiglia invece rimane in silenzio. Una fonte vicina all’attore ha svelato cheha già subito due interventi chirurgici molto delicati, ma ci sono ancora dei seri dubbi sulla possibilità che possa tornare a camminare di nuovo. Questa è la preoccupazione principale degli amici della star, che sperano in evoluzioni diverse da quelle che si prospettano al momento come riportato da Fandomwire. Sempre su RadarOnline vengono riportate delle indiscrezioni sul ...