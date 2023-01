Jeremy Renner potrebbe subire l' amputazione di una gamba

TGCOM

Secondo fonti vicine a, citate dal sito RadarOnline, per l'attore americano potrebbe rendersi necessaria l' amputazione di una gamba . L'interprete del personaggio di Hawkeye del mondo Marvel è ricoverato ...Non sono buone le notizie sulla salute di, che arrivano dall'ospedale della cittadina della contea di Washoe, dove l'attore americano è stato ricoverato d'urgenza il primo gennaio, dopo essere rimasto schiacciato sotto uno ... Jeremy Renner, si teme sia necessaria l'amputazione di una gamba Secondo fonti vicine a Jeremy Renner , citate dal sito RadarOnline, per l'attore americano potrebbe rendersi necessaria l' amputazione di una gamba .Si teme che per Jeremy Renner possa essere necessaria l'amputazione di una delle sue gambe a seguito del tragico incidente sulla neve.