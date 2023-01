Jeffrey Dahmer | la madre di una delle vittime critica Evan Peters e il suo discorso ai Golden Globe 2023

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Due dei protagonisti del successo di Mostro: la storia dihanno ricevuto la statuetta dei, ovveroe Ryan Murphy. Contemporaneamente, sul web, è montata la polemica contro le due star che, nei loro discorsi di ringraziamento, non hanno speso una parola per ledel cannibale di Milwauke. Ladi Tony Hughes, unadihato le parole usate dasul palco del Beverly Hilton hotel di Los Angeles.ha vinto nella categoria miglior attore in una miniserie o film per la televisione per il suo ruolo di...

State of Mind

... The Patient Taron Egerton, Blackbird Sam Elliott, 1883 Paul Walter Hauser, Blackbird Evan Peters,- Mostro: la Storia diMiglior attrice in una miniserie o film TV Emily Blunt, ...... Miglior attrice in una miniserie o film tv Emily Blunt ( The English ) Jessica Chastain ( George & Tammy ) Julia Garner ( Inventing Anna ) Niecy Nash (" Mostro: La storia di) ... Jeffrey Dahmer: l'ipotesi della dipendenza comportamentale ... Ecco le nomination dei premi assegnati dal Sindacato degli Attori, composto da diversi votanti degli Academy Awards ...Evan Peters ha ricevuto il premio per il suo ruolo di protagonista in una miniserie che narra il caso del killer ...