Jeff Beck | perché è stato una leggenda del rock

Corriere della Sera

La notizia della morte di, il chitarrista rock blues deceduto a 78 anni per via di una meningite, ha sconvolto il mondo della musica e tutti i più grandi artisti gli stanno rendendo omaggio sui social.Ph: Jean - Luc Ourlin/Wikimedia Nelle più belle canzoni dic'è tutta la storia di un chitarrista che ha rivoluzionato il mondo del rock e della sei corde; nei primi anni '60 gli Yardbirds presero il volo per merito suo. Una tecnica complessa e ... Jeff Beck morto: il leggendario chitarrista rock aveva 78 anni Jeff Beck è morto a 78 anni per una forma letale di meningite batterica. Il musicista britannico diventato famoso con gli Yardbirds (dove aveva rimpiazzato Eric Clapton) e poi nel gruppo che porta il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...