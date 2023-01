Jeff Beck | morto il leggendario chitarrista rock | vittima di una meningite | aveva 78 anni

Virgilio Notizie

Il leggendario chitarrista rock, che di recente aveva inciso un album con Johnny Depp , è morto a 78 anni per una forma letale di meningite batterica . 'Per conto della famiglia è con grande dolore che annunciamo la ...È morto, leggendario chitarrista rock. Aveva 78 anni. Ad ucciderlo, una forma letale di meningite batterica. 'Per conto della famiglia è con grande dolore che annunciamo la scomparsa di', ha ... Jeff Beck morto per una meningite batterica: addio al leggendario chitarrista rock, aveva 78 anni Fu tra i chitarristi rock più influenti degli anni Sessanta e Settanta. E’ morto il britannico Jeff Beck, tra i chitarristi rock più influenti degli anni Sessanta e Settanta. Aveva 78 anni. Beck, vinc ...L’attore era andato a trovare in ospedale l'amico e collaboratore, scomparso all'età di 78 anni. Johnny Depp era al capezzale dell’amico e collaboratore Jeff Beck, poco prima che la leggenda del rock ...