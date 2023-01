Italtrans | 800 tonnellate di emissioni in meno nel 2021

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Calcinate. Non solo risultati economici, ma anche un passo avanti nel segno della sostenibilità e della responsabilità sociale.pubblica il suo terzo bilancio di sostenibilità, riferito al, e allarga la rendicontazione alle controllate Mazzocco Srl e GB Trasporti SpA. Il documento riporta un’analisi dettagliata della realtà imprenditoriale che fa capo alla famiglia Bellina e alla sede operativa di Calcinate, analisi che si sofferma in particolare sui risultati in linea con gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile. Cosìrendiconta come nelnon solo ha migliorato l’efficienza ambientale della propria flotta di tir – con ben 800diCO2 equivalente ingrazie a motori Euro 6, ai camion a ...