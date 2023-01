Italian Politics | Francesca Schianchi | Marziani che rinunciano a un gol a porta vuota

(Di giovedì 12 gennaio 2023) "Se ci dividiamo sulle regole, sembriamo" a lanciare l'allarme è stato Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Partito Democratico. E in effetti il Pd è sembrato un po' marziano visto che non ha fatto altro che parlare per giorni e giorni di regole del proprio congresso e per eleggere il Segretario. Tutto questo, mentre all'esterno succedeva la qualunque, a partire dall' aumento dei prezzi dei carburanti. Un tema che ha messo per la prima volta un po' in difficoltà il presidente consiglio Giorgia Meloni che si è trovata costretta a diffondere sui social un video in cui provava a spiegare perché non aveva cancellato le accise, nonostante lo avesse promesso nelle campagne elettorali passate e presenti. "Potevamo fare un gol a, ma non è accaduto perché stavamo ...

La Stampa

"Se ci dividiamo sulle regole, sembriamo marziani" a lanciare l'allarme è stato Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia - Romagna e candidato alla segreteria del Partito Democratico. E in effetti ...Lombardy presidential candidate Letizia Moratti dances with City Angels volunteers. Jan 6, 2023 pic.twitter.com/hEC02Xaexw - Crazy Ass Moments in(@CrazyItalianPol) January 7, 2023 Andrea Lattanzi per www.repubblica.it Italian Politics, Francesca Schianchi: "Marziani che rinunciano a un ... In the Don Camillo books, Guareschi created a fictional small town with a communist mayor pitted against the titular parish priest.Foreign Minister Antonio Tajani said Thursday Ireland's plan to introduce health warnings on wine, beer and spirits like those on cigarettes was "absurd", echoing protests from Italian wine producers.