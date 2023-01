Agenzia askanews

...che conferma la dinamica della collisione all'aeroporto di New York per un voloche gli è costata l'integrità di un'ala e la cancellazione di un viaggio lo scorso 3. Il velivolo...Incidente in pista e tragedia sfiorata all' aeroporto JFK di New York il 2, quando un airbus diAirways , dopo essere atterrato, si è scontrato con un velivolo di Delta Airlines, provocando danni a quest'ultimo e vedendosi tranciata un' ala . Non ci sono stati ... Ita, il 2 gennaio urto tra aerei in fase di rullaggio al JFK L'incidente svelato da un audio comparso su Youtube. Il precedente risale a giugno del 2022, mentre ad aprile i piloti di Ita si addormentarono in volo ...Incidente a New York per un volo Ita, che il 2 gennaio ha tamponato un aereo della Delta Airlines sulla pista dell'aeroporto Jfk, colpendolo con l'ala destra alla coda. "Sembra che un aereo Alitalia a ...