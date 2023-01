Isab di Priolo ceduta dai russi ai ciprioti | cosa cambia per la più grande raffineria d’Italia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen – Si torna a parlare dell’diGargallo. La compagnia petrolifera russa LuKoil ha annunciato lunedì scorso di aver venduto la, alla società di private equity cipriota GOI Energy, legata al fondo Argus New Energy Fund. Si tratta di una mossa che ha smentito le previsioni che davano quasi per certa l’acquisizione da parte del fondo americano Crossbridge. Secondo la Reuters a fare la differenza è stato il prezzo. Iavrebbero messo sul banco 1,5 miliardi di euro. Gli americani offrivano decisamente di meno. Cerchiamo ora di conoscere meglio gli acquirenti dello stabilimento siciliano., chi sono i nuovi proprietari G.O.I. Energy è una divisione del fondo di private equity Argus New Energy Group, che ha sede a Cipro ma è ...

