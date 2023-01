(Di giovedì 12 gennaio 2023) Sentinelle a. L?Italia non richiamerà il proprio ambasciatore in, tantomeno ci si aspetta che vengano espulsi i rappresentati della diplomazia internazionale. Se da un lato...

ilmessaggero.it

... se la Wagner di Prigozhin vuole sfruttare le miniere die gesso . Sulla Crimea, l'Occidente ... un nuovo "equilibrio" planetario in cui Mosca, Cina espadroneggiano di fronte alla ritirata ...Dina Boluarte è la prima donna presidente del Perù Leggi anche ›. Il velo della rivolta ... È la prima figura femminile chelo scranno più alto del paese. Ma la sua formazione, ha ... Iran, sale il pressing del governo italiano: «Ma resteremo a Teheran» Sentinelle a Teheran. L’Italia non richiamerà il proprio ambasciatore in Iran, tantomeno ci si aspetta che vengano espulsi i rappresentati della diplomazia internazionale. Se da un ...Il regime non ha intenzione di cedere alla domanda di democrazia che sale dal popolo e ha deciso un ulteriore, terrificante giro di vite – Le condanne a morte sono già 17, quattro delle quali eseguite ...