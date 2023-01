Iran | il nuovo ambasciatore a Roma nega tutto e difende la polizia e le esecuzioni capitali

La Stampa

Solo dopo tutte le verifiche necessarie sono state condannate a morte', ha sostenuto ilambasciatore. 'In base alle leggi e alla legislazione dell'la pena capitale è autorizzata per i ...Questo è il messaggio all'che Sergio Mattarella trasmette a Teheran recapitandolo personalmente alambasciatore iraniano in Italia Mohammad Reza Sabour. L'occasione per questa dura "... Iran, Mattarella riceve il nuovo ambasciatore: “Porre immediatamente fine alle violenze”. Tajani: “Moratoria … Samsung ha annunciato l'arrivo di un nuovo SSD M.2 sul mercato: il nuovo PM9C1a integra un controller a 5 nanometri e memoria V-NAND di settima generazione per offrire prestazioni in lettura sequenzia ...«La repubblica dell'Iran rispetta i valori umani ma non accettiamo che altri paesi vogliano imporre la loro cultura. La libertà è uno dei valori dell'Islam». Lo ...