Iran e diritti umani Mattarella sceglie la linea dura

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Quello tra il Presidente della Repubblica Sergioe il nuovo ambasciatoreiano Mohammad Reza Sabouri (qui il suo profilo) per la presentazione delle lettere credenziali, una cerimonia rituale, è stato un “breve colloquio”. Un piccolo ma cruciale particolare contenuto nella nota diffusa dal Quirinale, che dice molto. “Nel breve colloquio il Presidenteha espresso la ferma condanna della Repubblica Italiana e la sua personale indignazione per la brutale repressione delle manifestazioni e per le condanne a morte e l’esecuzione di molti dimostranti”, si legge. Ed ecco un altro particolare importante: non si ricorda un’altra occasione in cui il Capo dello Stato abbia comunicato “la sua personale indignazione”. Il Presidenteha “sollecitato” l’ambasciatore a “rappresentare” alle autorità ...