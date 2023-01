Inzaghi | Correa & Co | quando i tecnici si inguaiano da soli

La Gazzetta dello Sport

Prendiamo l'episodio più recente, con Simonee Joaquinattori protagonisti. Desiderato L'attaccante argentino è alla seconda stagione all'Inter, arrivato su espressa indicazione di ...è arrivato all' Inter nel 2021, fortemente voluto dache lo aveva allenato alla Lazio. Formula dell'affare: prestito oneroso per 5 milioni di euro più un milione di bonus e obbligo di ... Correa, storia di un flop di mercato. E l’Inter riflette Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Per Joaquín Correa la sfida di Coppa Inter-Parma doveva essere l'occasione di rilancio, ma l'attaccante ha fornito una brutta prestazione.