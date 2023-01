Investe due bambini e una donna | fugge | picchia un’agente Il giudice lo lascia libero e gli dice | “Vada a piedi”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà l’uomo di 63 anni che ieri ha investito con la sua auto duenei pressi di via Nomentana e ha poi aggreditodella polizia locale. I fatti sono avvenuti mercoledì. L’uomo ha prima investito duedi 7 e 11 anni alla guida della sua auto. Datosi alla fuga senza prestare soccorso ha travolto unae si è poi schiantato contro una vettura in sosta. Raggiunto dai vigili urbani si è scagliato anche contro una di loro. Enrico Moianetti, con l’auto non più in grado di marciare, si è quindi allontanato a. Quando è stato avvicinato dai vigili, il 63enne ha aggredito, che ha riportato 7 giorni di prognosi. L’uomo è stato quindi arrestato, accusato di omissione di soccorso e resistenza e ...

Enrico Moianetti, questo il suo nome, dopo aver investito bambini di 7 e 11 anni, ha proseguito in auto finendo contro altri veicoli, colpendo una donna. Con l'auto non più in grado di marciare, si è allontanato a piedi. Torna libero l'uomo di 63 anni che ieri a Roma ha investito con la propria auto bambini di 7 e 11 anni e una donna in via Nomentana ed ha aggredito una agente della polizia locale intervenuta per bloccarlo. I giudici della Direttissima hanno convalidato l'arresto non applicando misure cautelari. Davanti ai giudici l'uomo ha ammesso i fatti contestati senza saperne spiegare le ragioni. Il pm in udienza ha chiesto la misura cautelare in carcere ma il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha rimesso in libertà l'uomo.