Inverno anomalo | temperature ancora in aumento

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’espansione verso est dell’anticiclone delle Azzorre proteggerà parzialmente il nord Italia per alcuni giorni dalle perturbazioni atlantiche che, collegate alla circolazione depressionaria centrata sull’Europa settentrionale, scorreranno a nord delle Alpi. Saremo pertanto interessati da un’alternanza tra momenti soleggiati e limpidi grazie alla ventilazione settentrionale e il passaggio di nuvole collegate alle code dei fronti in transito oltralpe. Lenei prossimi giorni rimarranno su valori superiori rispetto alle medie del periodo e subiranno variazioni dovute prevalentemente al livello di soleggiamento. Giovedì 12 gennaio Tempo Previsto: al mattino qualche debole nevicata sui versanti settentrionali delle Alpi, poco nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio nuvoloso sulle Alpi, cielo parzialmente velato sugli altri settori. In serata persistono ...

