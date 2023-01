"Interventi radicali". Nordio si muove per riformare l'abuso d'ufficio

LAPRESSE

Il ministero ha annunciato "in tempi brevissimi nel modo più idoneo a raccogliere le istanze ripetutamente formulate dall'Anci". Una formula che lascia aperte entrambe le ipotesi ...Lo strumento normativo continua la nota sarà costituito dain tempi brevissimi sui reati di abuso d'ufficio e di traffico di influenze, nel modo più idoneo a raccogliere le ... Giustizia: ministero, presto interventi radicali su abuso d'ufficio - LaPresse Sul tavolo c'è un disegno di legge governativo per superare la "paura della firma degli amministratori pubblici". L'ok di Forza Italia: "Grande attenzione e rispetto" ...Non sarà cancellazione del reato d’abuso d’ufficio come avrebbero voluto il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il viceministro Francesco Paolo Sisto (FI), ma il reato inviso ai sindaci sarà cambi ...