Interinali Asia | la protesta a Napoli | “Stanno buttando per strada 200 persone | molti hanno famiglia”

NapoliToday

Sono stati l'ancora di salvezza quando l'era ai minimi termini e la città sull'orlo di una nuova emergenza rifiuti. Oggi, i circa 200 lavoratoridell'azienda partecipata del Comune di Napoli rischiano di essere trattati come ...Una ennesima dismissione dopo quelle ine Europa, ma particolarmente importante per le ...hanno permesso una operazione che - per tutto il 2021 - ha anche visto l'inserimento di 60e il ... Asia, la rabbia di duecento interinali: "Usati e cacciati via" We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Presidio permanente degli ex operatori ecologici che dopo un anno di lavoro non avranno il rinnovo: "Abbiamo rinunciato al Reddito di cittadinanza per l'Azienda" ...