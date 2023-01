Inter-Inzaghi | dalla Spagna spingono per l'addio E Simeone

Commenta per primo Buone notizie in casa, Simonerecupererà tutti i calciatori attualmente infortunati per la partita di Supercoppa contro il Milan. Quello che sta meglio di tutti, quindi sulla via del pieno recupero, è Hakan ...Accostato al calciomercato, Altay Bayindir potrebbe sbarcare in Italia ma non alla corte di. Due club di Serie A sulle sue tracceNon solo Milan Skriniar. Senza contare i giocatori in prestito, attualmente ci sono ...L'ex nerazzurro lo scorso anno ha firmato la rete agli ottavi di Coppa Italia: "Proprio come Acerbi. Poi alzammo il trofeo, spero che i ragazzi si ripetano. Skriniar, mi auguro davvero rinnovi. Lukaku ...Inter, oramai i tifosi sono più che rassegnati in merito al futuro di Milan Skriniar, oramai sempre più verso l'addio: individuato l'erede ...