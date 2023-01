Inter | cinque in infermeria | il punto sulle loro condizioni

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Simone Inzaghi e l’deveno rinunciare agiocatori che sono inper smaltire i rispettivi infortuni In questo periodo affollato di partite Simone Inzaghi deve rinunciare apedine fondamentali per il suo impianto di gioco. L’edizione odierna di Tuttusport ha fatto ilconcentrandosi soprattuttoprossime due partite contro Hellas Verona e Milan in Supercoppa Italiana. “Calhanoglu , Barella e Lukakunon hanno lesioni, il che significa che lapresenza contro i veneti dipenderà molto dalle sensazioni provate dai calciatori nei prossimi allenamenti. Handanovic punta la Supercoppa, un po’ come Brozovic, per cui però sarebbe importante accomodarsi in ...

Footballnews24.it

... il Premio Sampodoria è una reclamare per cavalli dianni ed oltre, il Premio Lazio è una corsa per femmine di tre anni, il Premioe il Premio Bologna per cavalli di quattro anni. Con ...... quello esterno per 1 - 1 contro la Fiorentina e quello casalingo per 2 - 2 contro l'. Sono quindicesimi a quota 18, con un percorso dipartite vinte, tre pareggiate e nove perse, ... Calciomercato Inter, Marotta in difficoltà: cinque big salutano Inzaghi Il calciomercato dell'Inter è iniziato e il ds Marotta è in difficoltà, poiché potrebbero essere cinque i big pronti a salutare Inzaghi ...Violenza, sangue, stupri: il serial killer francese condannato all'ergastolo per aver ucciso sette donne tra il 1991 e il 1997 ...