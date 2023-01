(Di giovedì 12 gennaio 2023) Combattimenti in corso nella città ucraina di Soledar, un morto in Perù nelle proteste a Cusco, accordo militare tra Regno Unito e Giappone, il presidente della Cop28 sul clima sarà il capo dell’azienda petrolifera Adnoc. Leggi

Internazionale

Il loro primo film,2020, La Vendetta del Signor S, ha incassato nove e milioni e mezzo di euro. Su Prime video,, è in onda la serie La famiglia reale. Poi, ci sono le canzoni, un tour ...... mail modello, che ha alle spalle quattro generazione, può celebrare un quarto di secolo. Molto versatile e declinata in varie carrozzeria, la Focus vantasuo palmares anche il titolo di ... Intanto nel mondo Cyril Abiteboul è il nuovo team principal di Hyundai Motorsport. Il manager succede a Julien Moncet, che ha retto il team nel 2022 dopo la separazione tra la Casa coreana e Andrea Adamo.La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...