Insulti e polemiche per Clarissa Ward | reporter della CNN | incinta inviata in Ucraina

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 12 gennaio 2023)CNN, èe aspetta il terzo figlio, avuto dal marito Philipp von Bernstorff, mentre è sul posto per seguire la guerra in. La corrispondente internazionale, già madre dei figli Caspar, 2 anni, ed Ezra von Bernstorff, 4 anni, è al quinto mese di gravidanza e dovrebbe partorire in primavera. Laha rilasciato un’intervista a People, spiegando che “è un’esperienza diversa tornare indi 20 settimane“., che attualmente si trova a Kharkiv, ha detto che il suo percorso di gravidanza è stato “piuttosto impegnativo“, dato che copre le notizie inda più di 12 settimane dall’inizioguerra nel febbraio ...