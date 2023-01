Inseguimento da film in centro tre fermi a Latina

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Panico e tensione oggi aper undaper le strade delavviato dalla polizia dopo che una Fiat Punto con a bordo tre uomini di nazionalita’ indiana non si e’ fermata all’alt degli agenti in un posto di blocco in via Piave. La macchina inseguita da una delle pantere della polizia ha percorso a gran velocità le strade del capoluogo e ha finito la sua folle corsa schiantandosi nella rotatoria tra via le Corbusier e via Vespucci. I fuggitivi sono stati portati in questura per gli accertamenti del caso il conducente era sprovvisto della patente di guida ma si sta indagando se ci fossero ulteriori motivi che hanno spinto i tre alla fuga. L'articolo proviene da Forze Armate News.

Repubblica Roma

Panico e tensione oggi a Latina, per undaper le strade del centro avviato dalla polizia, dopo che una Fiat Punto con a bordo tre uomini di nazionalità indiana, non si è fermata all'alt degli agenti in un posto di blocco ...