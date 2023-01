Infrastrutture sociali | Maiorano FdI | “Più risorse per aiutare i Comuni del Mezzogiorno”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Ho chiesto al Governo un impegno importante per cercare di favorire e sostenere ancora di più idel Sud, relativamente alla presentazione dei progetti didità da finanziare nell’ambito del Pnrr. Nei giorni scorsi è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse al finanziamento nei limiti dellegià stanziate, ossia ben 500 milioni di euro, nonché delle domande idonee ma, purtroppo ad oggi, non finanziate per mancanza di fondi. Il mio ordine del giorno è mirato, infatti, a reperire nuoveeconomiche al fine di scorrere la graduatoria e finanziare altri progetti”. Così l’onorevole Giovannidi Fratelli d’Italia, componente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. “Le ...

Tarantini Time

...e la predisposizione delle misure di soccorso umanitario anche nel campo delle...ed economici e affronterà le tematiche di cooperazione industriale e tecnologica, ponendo le ......e la predisposizione delle misure di soccorso umanitario anche nel campo delle...ed economici e affrontera le tematiche di cooperazione industriale e tecnologica, ponendo le ... Infrastrutture sociali, Maiorano (FdI): “Più risorse per aiutare i ... Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy in Ucraina con Carlo Bonomi di Confindustria. In agenda aiuti umanitari, sociali ed economici ...