Infortunio Maignan | tegola per il Milan | un altro mese fuori?

(Di giovedì 12 gennaio 2023)per il club rossonero: ilpotrebbe dover rinunciare al portiere ancora per unCome riferito dalla Gazzetta dello Sport, ilpotrebbe dover aspettare ancora per rivederesul terreno di gioco. Secondo le ultime indiscrezioni, il portiere francese potrebbe dover stare lontano dai campi ancora per 30/40 giorni. Brutte notizie per i rossoneri il giorno dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'attaccante ex Liverpool era fuori causa da un paio di settimane a causa di un... Per il recupero diserve ancora tempo, forse anche più di quello che era stato inizialmente ...Oggi sono out perMike, Rade Krunic, Ante Rebic, Ballo - Toure, Alessandro Florenzi, Ibrahimovic, Simon Kjaer e Divock Origi. Davvero troppi e per molti di questi non si sa con ... Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - Gioie e dolori per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan, reduce dall' eliminazione in Coppa Italia ...