Sky Tg24

...per rispondere al mega - piano di incentivi americano che punta a sviluppare la propria... perché laè tradizionalmente uno dei Paesi più prudenti nell'aprire i cordoni della borsa.... studenti e imprese intraprendono percorsi di sperimentazione sui temi di4.0, mettendo ..., Europa Centrale e Orientale. Il nostro obiettivo primario è dare alle nostre comunità le ... Industria, la Germania apre agli aiuti comuni Ue In un documento del partito del cancelliere tedesco Olaf Scholz si parla di finanziamenti condivisi nell'Unione Europea per lo sviluppo di tecnologie verdi. Una proposta per contrastare il vasto piano ...Il cancelliere tedesco apre all'idea di nuovi fondi comuni per sostenere l'industria europea dalla concorrenza delle imprese Usa. Finora la Germania aveva sempre frenato sul Fondo sovrano promosso da ...